VIVA cumpre missão com "Baila Comigo"





Ricardo , publicado em 3/9/18, 12:38



Na segunda-feira (20/08), “ Baila Comigo ”, de Manoel Carlos, estreou no VIVA . Em casa, sempre ouvi falar sobre a novela. É a predileta da minha mãe. Ela sempre fala, com enorme carinho, 37 anos depois, dos gêmeos João Vitor e Quinzinho, interpretados por Tony Ramos. Além disso, “Baila Comigo” foi exibida originalmente em 1981, ano do meu nascimento.



É uma ótima oportunidade para acompanhar o “novelão” que integra a relação das melhores dentro da história da teledramaturgia brasileira. O canal deveria ter escalado o folhetim para a faixa das 23h30. Infelizmente, vai ao ar a partir das 1h15 da manhã (também é exibida às 14h30).



Neste primeiro capítulo, um fato chamou a atenção. A consagrada atriz Beth Goulart apareceu quase uma “bebê” nesta estreia. Hilário! A “mocinha” interpreta a mimada Debora. Tony Ramos vivia o auge de sua beleza física. O ator surge com o mesmo semblante da novela “Pai Herói”, exibida recentemente no canal. Lauro Corona também integra o elenco da trama na pele de Caê. O público sente saudades do galã até hoje. Era um dos mais queridos nos anos 80.



O VIVA cumpre a sua missão com “Baila Comigo” ao resgatar títulos históricos. Porém, um fato desabonador manchou a imagem do canal. Cortaram a reprise de “Bebê a Bordo” em uma total falta de respeito com o telespectador que acompanhava a história de Tonico e companhia.



O canal não deveria ter como premissa orientar a sua programação por índices de audiência. O VIVA tem como objetivo resgatar a história da teledramaturgia. Novelas da década de 70 e em preto e branco deveriam surgir no cardápio oferecido ao telespectador sedento por conhecer tais preciosidades.



Fabio Maksymczuk













