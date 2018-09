Você está: FabioTV

Saída de Mara provoca celeuma no SBT





Vcfaz , publicado em 3/9/18, 12:39



Olá, internautas



Mara Maravilha gerou mais burburinho nestes últimos dias. O SBT anunciou que a apresentadora saiu do “Fofocalizando”. De uns tempos para cá, a baiana, que atritava com Livia Andrade, também entrava em conflitos constantes com Leo Dias.



Durante um link com Douglas Sampaio, Mara, inicialmente, elogiou a postura do ator em conceder entrevista ao jornalista Leo Dias. Momentos depois, mudou de ideia e enfatizou que Douglas não deveria conceder tal entrevista ao programa do SBT. Pegou mal.



Dias depois, um entrevero entre os dois colegas de programa foi o ápice da relação conflituosa. Leo Dias alfinetou Mara após ser interrompido em algumas oportunidades. "Com vocês, a senhora da razão, Mara Maravilha", disparou. Mara rebateu. "Leo Dias, por favor, não me ofenda", comentou. Em seguida, a apresentadora começou a balbuciar. "Ah não, isso não é para chorar. A gente chora quando alguém morre", reclamou o jornalista. "Não sou dona da razão, sou sua colega", retrucou Mara.



O embate de egos caiu no colo do telespectador. Totalmente desnecessário. “Fofocalizando” enfrenta há muito tempo o superpovoamento. O excesso de apresentadores provoca uma disputa entre a equipe. A saída de Mara foi providencial.



O programa tende a acomodar melhor a trupe de apresentadores formada por Leão Lobo, Mamma Bruschetta, Leo Dias, Livia Andrade, Decio Piccinini e ainda Gabriel Cartolano. O ideal, ainda, é a saída ou revezamento da equipe, como ocorre no “Vídeo Show”. Um trio apenas seria o recomendado. É muita “gente” para o programa com uma hora de duração. Ao mesmo tempo, o SBT protege a imagem de Mara que, nestes embates, saiu arranhada.



Mara merece respeito de toda a equipe do “Fofocalizando”. Ela escreveu uma linda história no SBT. Portanto, a comemoração que ocorreu com sua saída foi totalmente desnecessária.



