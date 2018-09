Você está: FabioTV

Revistas sobre universo televisivo deixam saudade





publicado em 3/9/18, 12:40



Olá, internautas



O jornalismo enfrenta um momento turbulento dentro da revolução digital. Diversos veículos de comunicação são extintos diante do fenômeno. Os cadernos especializados em TV, publicados aos domingos nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, deixaram saudades há alguns anos.



Nestes mesmos jornais, as colunas sobre o universo televisivo perdem, cada vez mais, destaque. O espaço da editoria praticamente tornou-se nota de rodapé. Muito triste.



O processo continua. Na última semana, importantes revistas impressas do segmento encerraram suas atividades. A Editora Escala descontinuou os títulos Tititi, Minha Novela, Conta Mais e TV Brasil.

A Tititi tinha a jornalista Marcia Piovesan como redatora-chefe. Ela liderava com competência a publicação. Já o diretor de redação, Jorge Brasil, comandava a Minha Novela. Os dois profissionais respiram pelos poros a TV brasileira. E isso era percebido nestes veículos de comunicação.



Entrevistas com atores, atrizes e autores ganhavam as páginas. A Globo não reinava absoluta na linha editorial. Havia espaço equânime para os profissionais e produções da Record, SBT e até as novelas turcas da Band.



O leitor perde com a derrocada das revistas. Comprei os últimos exemplares para guardar de recordação. O jornaleiro desconhecia o encerramento das atividades das publicações da Editora Escala. Aliás, outra profissão que enfrenta forte desgaste nesta revolução da informação.



Tititi, Minha Novela, Conta Mais e TV Brasil, descansem em paz.



Fabio Maksymczuk













