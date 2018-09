Você está: FabioTV

Jesus empaca na Record





Vcfaz , publicado em 3/9/18, 12:42



A Record TV apostou todas as suas fichas em " Jesus " para alavancar a audiência do canal. A emissora escalou o Messias para fazer esse "milagre", mas, até aqui, a produção empacou nos índices de audiência.



A primeira fase cumpriu a sua missão. Juliana Xavier sobressaiu ao interpretar Maria. A atriz encantou o telespectador com a personagem. O mesmo ocorreu com Guilherme Dellorto que viveu José. O amor do casal transpareceu na obra, o que aproximou o telespectador da história.



Porém, a segunda fase, até aqui, derrubou as boas expectativas iniciais. Vamos aos quatro pontos nevrálgicos:



1 - Escalação de Dudu Azevedo: como já era previsto desde o anúncio de seu nome, Dudu Azevedo não consegue convencer na pele de Jesus. Com o sotaque carioca, mais lembra um surfista perdido no meio do deserto. A ideia de fugir de um Jesus europeizado é interessante, mas o personagem necessitaria de um ator com maior envergadura para a missão.



2 – Claudia Mauro: a atriz, ao longo de sua trajetória artística, não se destacou nas telenovelas. Por isso mesmo, sua escalação gerou apreensão. E isso se vê no vídeo. Maria também precisaria de uma atriz com maior envergadura para o desafio. Ela é engolida pela competente atriz Beth Goulart que interpreta a coadjuvante Mirian.



3 – Maria e irmãos de Jesus: a Record TV é uma emissora reconhecidamente ligada aos evangélicos. Por isso mesmo, é natural que as telenovelas da casa sigam os preceitos desta corrente religiosa. Porém, os católicos, que acompanham a telenovela, ficam incomodados com a Maria representada na trama. Em “Jesus”, o Messias possui uma penca de irmãos que sentem inveja do primogênito. Maria teve apenas um filho, o próprio Jesus, de acordo com a fé católica.



4 – Enredo embolado: o enredo da segunda fase é embolado. Diferente da primeira fase que concentrou esforços nos pais de Jesus, agora é uma miscelânea de personagens que ofusca o protagonista Jesus. Em suas primeiras aparições, o Messias surgiu mudo. Uma só palavra foi entoada, o que, logo de cara, enfraqueceu o personagem. Depois, ele surge perdido em meio aos futuros apóstolos que ganham espaço na telenovela (principalmente, Matheus, mais um bom trabalho de Gabriel Gracindo), Barrabás (bem interpretado por André Gonçalves que, às vezes, parece o verdadeiro protagonista da obra) e as tramoias do núcleo romano. Jesus deveria protagonizar a novela, o que, até aqui, não acontece.



Fabio Maksymczuk













