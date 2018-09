Jornal Nacional gera repercussão com sabatinas dos presidenciáveis

Você está: FabioTV

Vcfaz , publicado em 3/9/18, 12:44



Na última semana, o “ Jornal Nacional ” gerou boa repercussão entre os telespectadores com as sabatinas dos presidenciáveis. William Bonner e Renata Vasconcellos adotaram o mesmo estilo apresentado em 2014. Estilo incisivo. Perguntas duras. Alguns até designaram o momento de “inquérito”. Já outros acreditam que os jornalistas queriam falar mais que os candidatos. Particularmente, não vi tal indício.



A entrevista mais polêmica, sem dúvida, ocorreu com Jair Bolsonaro (PSL). O deputado reforçou seus ideais durante o bate-papo com um tom bastante desafiador. Cutucou os apresentadores sobre o posicionamento de Roberto Marinho durante o Regime Cívico-Militar, argumentou os “bilhões” de reais oriundos da propaganda oficial do governo federal, relembrou que a emissora é uma concessão pública, comentou sofre o regime de pessoa jurídica dos apresentadores do JN e até irritou Renata Vasconcellos sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Pegou fogo!



Neste bate-papo, até Luciana Gimenez foi lembrada. Bolsonaro negou que tenha defendido a diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Neste momento, a apresentadora da RedeTV! foi citada pelos jornalistas ao argumentarem que tal declaração foi dita na atração da emissora de Dallevo e Carvalho. La Gimenez comemorou a menção no Twitter.



Diante de tais declarações, a TV Globo emitiu comunicados lidos por Bonner. No encerramento do “Jornal Nacional” de terça-feira (28/08), o editorial lamentou o erro do Grupo Globo ao apoiar a eclosão do Regime Militar em 1964. No dia seguinte, o telejornal retrucou as declarações do candidato do PSL sobre os “bilhões” de reais vindos da propaganda governamental. O noticiário ressaltou que a maioria esmagadora dos recursos vêm da iniciativa privada.



Marina Silva (REDE) foi a candidata que mais aproveitou o momento para angariar votos. Demonstrou equilíbrio ao contra-atacar as ponderações de Bonner e Renata e passou sua mensagem de união. Já Bolsonaro reforçou o discurso que agrada o seu eleitorado. Ciro e Alckmin ficaram na defensiva.



