"Gazeta Esportiva" passa por processo de rejuvenescimento





Vcfaz , publicado em 3/9/18, 12:48



“Gazeta Esportiva” inicia um processo de rejuvenescimento. Com passos graduais, um dos mais tradicionais programas da emissora da Fundação Cásper Líbero começa a dar mais espaço para a nova geração, além de apostar na interatividade.



O esportivo agora sai às ruas para ouvir ao vivo o telespectador às segundas, quartas e sextas. Quem quiser participar da atração, deve se dirigir às escadarias do edifício-sede da emissora na Avenida Paulista. Uma boa ideia. Além disso, a apresentadora Michelle Giannella agora lê os tuítes dos internautas.



Uma nova seção foi criada dentro do noticiário. O quadro Stories, comandado por Guilherme Camarda, traz os vídeos mais curiosos divulgados nas redes sociais pelos esportistas. Já o seu colega do Mesa Quadrada (quadro que deu o pontapé para o processo de rejuvenescimento), Vinicius Rodrigues, assumiu o posto na bancada.



Cada vez mais, ele aparece entre os comentaristas do noticiário esportivo. Na última sexta-feira (31/08), por exemplo, ficou no lugar de Celso Cardoso, até então sempre fixo.



Porém, Vinicius não pode se enveredar por um caminho folclórico e proferir comentários polêmicos para gerar repercussão. Durante o bate-papo com Osmar Garraffa, o jornalista defendeu com paixão o jogador do Palmeiras, Felipe Melo, mesmo sendo expulso em jogo decisivo da Libertadores, e até o classificou de “craque”. Desnecessário.



A apresentação também passa pelo mesmo fenômeno. Michelle Giannella, que há quase 20 anos comanda o esportivo, é cada vez mais substituída por Paula Vilhena, chamada de Paulinha. A apresentadora-substituta precisa de mais segurança para comandar a atração. Comete gafes com alguma frequência. No final do ano, em programa gravado, desejou a todos Feliz Natal. Só que era a edição do Ano Novo... Depois corrigiu.



A "operação" visa não agredir o telespectador com uma mudança brusca. Boa estratégia.



