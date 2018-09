Indefinição marca início do "MasterChef Profissionais 3"

Você está: FabioTV

publicado em 19/9/18, 15:16



Olá, internautas



A Band já estreou a terceira temporada do “MasterChef Profissionais”. A emissora engata uma temporada atrás da outra sem respiro para o telespectador. No primeiro semestre, ganha destaque a versão amadores. Normalmente, atinge melhores índices de audiência que a edição com os profissionais. O confronto direto com “A Fazenda” deve ser lembrado como uma das razões para o fenômeno.



Nas duas primeiras edições, o talent show enfocou a seleção dos 14 participantes. Nesta seletiva, Getulio, que chamou a atenção pela sua personalidade, foi eliminado. O rapaz teria sido um bom personagem. Porém, Paola, Jacquin e Fogaça acertaram na decisão. MasterChef sempre deveria consagrar o melhor profissional na cozinha da Band.



No terceiro episódio exibido ontem (04/09), a competição, de fato, começou. Até aqui, nenhum cozinheiro se destacou como favorito. Ao contrário da temporada do ano passado. Pablo e Francisco sobressaíram no grupo desde o início da disputa.



O alagoano Paulo chama a atenção pela sua “cadência”. Ele tem o tempo dele, alfinetou Paola. Pode conquistar a simpatia do telespectador pelo seu “jeitinho”. Já Daniel demonstrou irritabilidade e comportamento ranzinza no desenvolvimento da prova em grupo. O goiano Thales surpreendeu o telespectador ao revelar que é transexual.



A competitividade entre os profissionais é maior que entre os amadores. A tendência já ficou flagrante com o comportamento de Willian que não ajudou uma colega na prova de eliminação. A mineira Manoela, vinda da repescagem, demonstrou capacidade de liderança. Pode surpreender.

O ego entre os profissionais também sinaliza outra diferença com os amadores. Isso sempre causa atritos que serão explorados na edição.



“MasterChef Profissionais 3”, mesmo com o formato desgastado, iniciou com um bom ritmo.



