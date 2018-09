Você está: FabioTV

Horário político desprestigia Legislativo





Vcfaz , publicado em 19/9/18, 15:17



O horário político invadiu a programação da TV brasileira. Desta vez, os horários principais, das 13 horas e 20h30, tiveram sua duração reduzida. Agora, são apenas 25 minutos. Os anúncios pululam com maior força nos intervalos comerciais.



Porém, um efeito colateral surgiu com a mudança. A disputa pelo Legislativo, que sempre foi desprezada no bloco, ganhou ainda menos espaço. Os postulantes ao Senado, por exemplo, pipocam na tela. Pá. Pum. E desta vez, os eleitores deverão escolher dois representantes por Estado. Com poucos segundos, eles não formulam suas propostas.



O mesmo ocorre com o bloco dos deputados federais e estaduais. Uma miscelânea de candidatos surge na propaganda. Muitos apenas surgem no vídeo com o número. Nem falam.



E é exatamente no Congresso onde ocorrerão as votações primordiais para os brasileiros. O que os candidatos acham da Reforma da Previdência? Tributária? Política? Como votarão? Isso sequer é ventilado na “propaganda eleitoral gratuita”.



O Poder Legislativo é o alvo maior dos casos de corrupção. E continua desprezado na votação. Todas as atenções são dirigidas para a eleição para Presidente e, em segundo plano, para governador. Complicado.



