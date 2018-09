Você está: FabioTV

Baixos prêmios marcam encerramento de "O Céu É o Limite"





Vcfaz , publicado em 19/9/18, 15:19



Olá, internautas



Neste sábado (08/09), a primeira temporada de “O Céu É o Limite” chegou ao fim na RedeTV!. O programa ganhou uma duração maior que a prevista. De acordo com o planejamento inicial, a atração ficaria apenas um semestre no ar e, no outro, “Mega Senha” voltaria. Isso não aconteceu.



O programa ficou um ano e meio no ar de forma ininterrupta. Neste período, as baixas premiações deram o ar de sua graça. Até mesmo no último episódio, a vencedora conquistou apenas dois mil e quinhentos reais. No “Mega Senha”, os prêmios totais giravam ao redor dos 50 mil reais semanais.



“O Céu É o Limite” tinha um roteiro fixo. Quadros que estimulavam a disputa entre os concorrentes. Porém, as celebridades convidadas decidiam, de fato, quem passava de fase. O participante ficava de mãos atadas diante das respostas esdrúxulas de alguns famosos.



Por outro lado, Marcelo de Carvalho ficou mais livre para conduzir o game show. Ele imprimiu sua personalidade no comando da atração sem atrapalhar o desenrolar do jogo. No “Mega Senha”, em algumas oportunidades, o apresentador prejudicava a dinâmica.



Agora, “Mega Senha” retoma o seu espaço a partir do próximo sábado (15/09). O telespectador agradece.



Fabio Maksymczuk













