Estreia de "PopStar 2" provoca reflexão sobre jornalista





Vcfaz , publicado em 19/9/18, 15:21



Neste domingo (16/09), a TV Globo estreou a segunda temporada de “PopStar”. O filão de talent show musical ganha mais uma produção na grade de programação da TV brasileira.



Para quem acompanha “The Voice Brasil” ou “Canta Comigo” com cantores profissionais, é chocante ouvir as “celebridades” na pele de músicos. Chega a ser até constrangedor. E o pior. O júri composto por outras celebridades não demonstra coragem em dar notas mais reais e condizentes com as apresentações.



Nesta temporada, participam Carol Trentini, Eri Johnson, Fafy Siqueira, Fernando Caruso, Jeniffer Nascimento, João Côrtes, Jonathan Azevedo, Klara Castanho, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Renata Capucci, Samantha e Sergio Guizé.



A jornalista Renata Capucci é a mais deslocada da turma. Com a imagem de apresentadora de telejornais há décadas, ela surge no palco soltando a voz. Renata corrói a fronteira entre informação e entretenimento. É um caminho perigoso.



O jornalista Fernando Rocha, do “Bem Estar”, percorreu a mesma trajetória e teve sua imagem alterada com sua participação no Domingão do Faustão. A também jornalista Mariana Ferrão escancarou suas angústias pessoais com a participação no Dança dos Famosos. Jornalista não deveria ser tratado como celebridade.



A maior novidade do “PopStar 2” aparece na apresentação. Tais Araújo assume o comando da competição. Na estrutura do talent show, a apresentadora apenas conduz o desenvolvimento do espetáculo. Mesmo assim, ela tentou imprimir sua personalidade neste primeiro programa. A nova comandante não pode passar do tom e passar um ar “afetado” no vídeo.



Fabio Maksymczuk













