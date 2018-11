GloboNews erra com trilha única e mudanças repentinas na programação

Você está: FabioTV

Vcfaz , publicado em 10/11/18, 11:22



O canal GloboNews passou por uma reformulação visual no ano passado. Dentre as modificações, uma, em particular, causa estranheza até hoje.



A trilha incidental que marca a abertura de diversos programas é a mesma. A ideia foi dar unidade em toda a programação. Porém, as atrações jornalísticas são bem distintas. O telespectador ouve a “musiquinha” que insiste em aparecer em toda a grade, seja qual for o programa.



Pode ser o “Fatos e Versões” com Cristiana Lôbo, “Fernando Gabeira”, “GloboNews Alexandre Garcia” ou o “GloboNews Internacional”. O telespectador que acompanha grande parte da programação fica irritado com a mesma “musiquinha” impregnante no canal da GloboSat. Cada atração deveria ter a sua própria trilha de abertura, o que fortaleceria a sua identidade única.



Além disso, a direção da GloboNews, de uns tempos para cá, resolveu remexer nos horários alternativos de diversas atrações. Sem aviso ao telespectador.



“Fatos e Versões”, entrava às 10h30 aos domingos. Saiu dessa faixa sem grandes explicações. Foi deslocado para às 17 horas neste dia. Na última madrugada de sexta para sábado, descobri, sem querer, que o “GloboNews Internacional” agora é exibido à 0h30.



O canal precisa respeitar o hábito do telespectador.



Fabio Maksymczuk













