Ex-Bake Offs ressurgem em estreia do “1 por Todos”





Vcfaz , publicado em 10/11/18, 11:23



Nesta segunda-feira (05/11), a Band estreou “1 por Todos”. A apresentadora e modelo Caroline Ribeiro comanda a atração ao lado dos jurados Fabrizio Fasano Jr e Mônica Burgos. A nova competição ocorre na sede da Cacau Show. Alê Costa, que é figurinha carimbada no Bake Off Brasil e até no MasterChef, agora praticamente promove o seu próprio programa.



“1 por Todos” é uma disputa que envolverá 40 competidores de cinco áreas: confeitaria, marketing, design, empreendorismo e engenharia de produção. Neste primeiro programa, oito confeiteiros disputavam quatro vagas para a segunda fase. A confeiteira Vivi, que foi uma das selecionadas, já é conhecida do grande público.



A culinarista sempre participava do programa “Mulheres”, da TV Gazeta. Ela própria já comandou um talent show ao lado de Catia Fonseca. O feminino da emissora da Fundação Cásper Líbero, mais uma vez, oferece uma de suas “colaboradoras” para as competições das “coirmãs”. Betinha marcou a temporada do “Batalha dos Confeiteiros” neste ano na Record e já voltou à labuta ao lado de Regina Volpato.



Nesta estreia, os “ex-Bake Offs” chamaram a atenção. Fabrizio Fasano Jr. surpreendeu positivamente. O jurado entoou palavras doces e foi humano no momento da eliminação dos candidatos. Carol Fiorentino, em uma participação especial, também surgiu na avaliação da segunda etapa do processo seletivo. O telespectador, que estava com saudade da dupla, ficou satisfeito.



Nesta estreia, o clima do talent show do SBT ficou no ar. Porém, “1 por Todos” apresenta a estirpe de “O Aprendiz”. E isso deverá surgir nos próximos episódios. A atração escolherá um grupo de cinco profissionais, um de cada área. A nova aposta da Band segue a linha mais empresarial. Alê Costa dará a oportunidade aos vencedores de lançarem um novo produto na Cacau Show.



“1 por Todos” começou com uma boa perspectiva.



