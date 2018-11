Você está: FabioTV

Expulsão de Nadja gera controvérsia em A Fazenda 10





Vcfaz , publicado em 10/11/18, 11:24



Nesta semana, a “panela de pressão” estourou em “A Fazenda 10”. A expulsão de Nadja Pessoa gerou controvérsias entre os telespectadores. A direção enfatizou que a esposa de Vinicius D’Black agrediu Caique Aguiar. O chute no rapaz serviu como justificativa da decisão.



Marcos Mion, em um tom canastrão, informou o público sobre o acontecimento. O reality da Record TV é alvo de críticas, desde “A Fazenda 8”, sobre o que é agressão para o diretor Rodrigo Carelli e companhia. Douglas Sampaio recebeu essa acusação e ficou no jogo até o fim. Nesta décima edição, Ana Paula Renault e Gabi Prado também receberam a mesma acusação e também ficaram. Já Nadja recebeu o cartão vermelho.



Apesar de não admirar o estilo da ex-peoa desde o “Power Couple Brasil”, é inegável que a loira protagonizou o reality. Ela foi a única a enfrentar a arrogância de Ana Paula, enquanto a maioria do elenco ficou com receio de divergir da então “favorita”. Nadja acertou em seu jogo ao escancarar a arrogância da ex-BBB e de Gabi Prado.



Caique provocou a expulsão da pernambucana e sairá com altíssima taxa de rejeição. Esperneou que foi agredido e a direção acatou a reclamação. Diante do retrospecto do reality, ela não deveria ter sido “afastada”.



Caique, que jamais deveria ter sido escalado para o reality, fato que destacamos logo na análise da estreia, levará tal pecha em sua carreira que mal começou. Não aproveitou a oportunidade.



Carelli e seus auxiliares deveriam reavaliar suas decisões. No “Power Couple Brasil, Diego Grossi e Franciely foram “afastados” diante de uma situação nebulosa. Agora, o mesmo se repete com Nadja.



“A Fazenda 10” começou mal e deverá terminar mal. É uma das piores edições da história da atração. O boato que envolve uma possível repescagem é preocupante. Esperamos que realmente fique no estágio de boataria.



Fabio Maksymczuk













