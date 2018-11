Você está: FabioTV

"Segundo Sol" chega ao fim como eclipse lunar





publicado em 11/11/18



Olá, internautas



Nesta sexta-feira (09/11), “Segundo Sol” chegou ao fim. A novela de João Emanuel Carneiro não encantou o telespectador. Como já tínhamos alertado nos primeiros capítulos, o autor abusou da tríade de vilões Laureta, Karola e Remy que sufocou a trama.



A novela conquistou alguma consistência com o núcleo liderado por Roberval (Fabricio Boliveira). Mesmo assim, “Segundo Sol” não iluminou. Foi um verdadeiro eclipse. Segue o nosso tradicional balanço com os pontos positivos e negativos.



PONTOS POSITIVOS



Deborah Secco (Karola): a atriz mostrou versatilidade ao encarar a vilã Karola. A atriz, normalmente, encarna as mocinhas nas telenovelas. Superou o desafio.



Adriana Esteves (Laureta): a atriz não trouxe resquícios de Carminha em Laureta. Adriana conseguiu desenvolver um bom trabalho como a cafetina-mor da Bahia. O desfecho da personagem foi uma das poucas boas inspirações do autor. Votem Laureta, 6969!



Emilio Dantas (Beto Falcão): mesmo com o personagem engolido pelo desenrolar da novela, o ator desenvolveu um bom trabalho. Emilio conseguiu imprimir uma identidade própria ao ídolo do axé baiano.



Chay Suede (Ícaro): o ator, mais uma vez, chamou a atenção em uma novela das nove. Sobressaiu em “Segundo Sol” como o “pivete” Ícaro. É válido destacar que o desfecho do personagem foi incoerente, já que não chegou ao final feliz com Rosa (Leticia Colin).



Claudia di Moura (Zefa): a atriz, pouco conhecida do público, chamou a atenção ao viver Zefa, uma das personagens mais queridas de “Segundo Sol”. A atriz fugiu da mesmice que marca as escalações da teledramaturgia da TV Globo.



Osmar Silveira (Narciso): foi impressionante acompanhar o trabalho do ator em “Segundo Sol”. Realmente parecia outra pessoa para quem acompanhou “O Rico e Lázaro”. Lembrou em nada o príncipe Joaquim. Aproveitou a oportunidade ao viver o traficante e usuário de drogas, Narciso.



Renata Sorrah: ótima participação especial na reta final da novela.



PONTOS NEGATIVOS



Roteiro: o roteiro da novela apresentou fortes incoerências. O autor desprezou o parentesco entre Remy e Karola. Nenhum personagem questionou o enlace entre tio e sobrinha. Além disso, o mote principal de “Segundo Sol” ficou apagado. A morte de Beto Falcão, a riqueza proporcionada pelos direitos artísticos de sua trajetória musical e a menor desconfiança de Miguel por seus fãs causaram estranhamento no telespectador. Forçado demais.



Giovanna Antonelli (Luzia): a atriz, que coleciona trabalhos marcantes, ficou apagada em “Segundo Sol”. Uma das piores personagens em sua carreira artística. Luzia não envolveu o telespectador.



Trisal: a formação do trisal entre Ionan (Armando Babaioff), Maura (Nanda Costa) e Selma (Carol Fazu) não convenceu. Aliás, o autor João Emanuel Carneiro não trabalha bem a temática da homossexualidade em suas telenovelas. Foi assim em “A Favorita” e também em “Avenida Brasil”. Além disso, o final do policial com sua ex-esposa Doralice (Roberta Rodrigues) também não foi uma boa solução.



Rosa (Leticia Colin): a personagem desandou na novela. Começou de um jeito, seguiu um rumo e terminou ao lado de Valentim (Danilo Mesquita). Tudo errado.



Falta da Bahia: a falta do gene soteropolitano contaminou toda a novela. A trama poderia ter sido ambientada em qualquer outra cidade. A Bahia não foi incorporada na trama.A homenagem ao axé não aconteceu.



Ideologia: o sucesso da ideologia ocorre quando passa despercebida. Remy era o único ovelha negra da família Falcão. Depois, o telespectador soube que ele não era filho de Dodô, mas de um "subversivo". Laureta tinha o mesmo sangue "comunista" desse pai. E Karola era filha de uma vilã com sangue "esquerdista" e de um empreiteiro. A união entre esquerda e empreiteira resulta em más consequências.



