Silvio Santos vive noite infeliz no Teleton 2018





Vcfaz , publicado em 13/11/18, 0:23



No último sábado (10/11), o SBT encerrou mais uma edição do tradicional Teleton . A campanha beneficente superou a meta ao arrecadar quase 32 milhões de reais. A tropa do cheque ganha cada vez mais força nas contribuições.



O SBT seguiu o modelo dos anos anteriores. Apresentadores e artistas no palco pedem as doações aos telespectadores. Números musicais dividem espaço com histórias de vida. Formato quadrado que já está superado. A única novidade ocorreu com o casamento de um portador de deficiência pernambucano. Foi ao ar na faixa das 21 horas.



Nenhuma atração especial, de fato, foi produzida. Nem sequer um Roda a Roda com comunicadores de outras emissoras. Dentro desse contexto, surge Silvio Santos nos momentos finais da campanha.



Visivelmente incomodado, o comunicador não viveu uma noite feliz. Em uma clara tentativa de alinhar a emissora ao novo presidente, o apresentador começou a elogiar Jair Bolsonaro com adjetivos inusitados em uma conversa por telefone. “É um carioca risonho e brincalhão”, disparou o patrão. Como assim? A seriedade do “capitão” é uma marca indelével de sua imagem.



Depois, para tentar ser engraçado e descontraído, recusou-se abraçar Claudia Leitte, já que poderia ficar excitado. A cantora ficou visivelmente constrangida com o desenrolar do bate-papo sobre a sua roupa e sensualidade.



Para completar a noite, Silvio Santos reuniu sua esposa Iris e as filhas Patricia, Silvinha e Rebeca Abravanel no palco. O quarteto tirava as bolas do tal Telebingoton. Quadro arrastado. Silvio ficou “possesso” ao saber que os telespectadores não poderiam mais imprimir as cartelas, através do site do SBT. Demonstrou contrariedade com a direção do show e mandou que tal procedimento retornasse o mais breve possível. E assim foi feito.



De uns anos para cá, Silvio Santos vira alvo de polêmicas durante a sua participação no Teleton. A sua imagem fica arranhada. Em 2016, por exemplo, o dono do SBT foi detonado diante de imbróglios com um grupo de dançarinas plus size. Hebe Camargo, que dava equilíbrio ao comunicador, faz falta.



