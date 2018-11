Você está: FabioTV

"Sob Pressão" permanece com fôlego em segunda temporada





Vcfaz , publicado em 21/11/18, 14:07



A TV Globo exibe atualmente a segunda temporada de “Sob Pressão”. A melhor série de 2017 mantém o fôlego neste ano. Através da teledramaturgia, a produção joga luz em um dos problemas mais graves da sociedade brasileira: a falência da saúde pública e as redes de corrupção que colapsam ainda mais o sistema.



Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) ganham a companhia de outros personagens. Fernanda Torres, por exemplo, interpreta a ambiciosa Renata, a nova diretora do hospital.



Humberto Carrão também entrou nesta segunda temporada. O ator, que aparece mais maduro no vídeo, vive o ortopedista Henrique. O médico personifica os profissionais que trabalham nas redes pública e privada e caem na estrutura da corrupção.



Além da temática social, a série continua a explorar os dramas pessoais dos protagonistas. Carolina reencontrou o pai e toda a sua angústia ressurgiu. A sua instabilidade emocional prejudica até o seu desempenho profissional, como aconteceu no episódio desta terça (13/11). Evandro permanece com sua valentia no hospital e convive mais de perto com a médica após o casamento, outra novidade da temporada. A dependência química não desaparece.



“Sob Pressão” é uma série com ótimo texto que conta a direção competente de Andrucha Waddington.



