Trama confusa marca estreia de "O Sétimo Guardião"





Vcfaz , publicado em 21/11/18, 14:09



“O Sétimo Guardião” estreou na tela da TV Globo. A nova novela das nove, que gerou muita polêmica nos bastidores diante da autoria da trama, estreou com uma estrutura que fugiu do padrão das recentes obras da faixa horária. O mote principal da história não foi apresentado no primeiro capítulo. O desenvolvimento fragmentado do roteiro prejudicou a melhor compreensão pelo telespectador.



Gabriel Marsalla (Bruno Gagliasso) deparou-se com o gato Léon, o maior destaque da produção até aqui. Imediatamente, ele fugiu da festividade do casamento e seguiu rumo a Serro Azul. Na outra ponta, Luz (Marina Ruy Barbosa) começou a ter visões de Gabriel. Viu o mocinho sendo enterrado vivo e foi atrás do rapaz para salvá-lo.



O realismo fantástico domina a obra de Aguinaldo Silva e de seus 26 colaboradores. No decorrer dos outros capítulos, ficou mais claro que os sete guardiões, prefeito Eurico (Dan Stulbach), delegado Machado (Milhem Cortaz), médico Aranha (Paulo Rocha), mendigo Feliciano (Leopoldo Pacheco), cafetina Ondina (Ana Beatriz Nogueira), esotérica Milu (Zezé Polessa) e Egídio (Antônio Calloni), são responsáveis por proteger a “fonte da juventude”.



As histórias paralelas surgiram com melhor desenvolvimento até aqui. Elizabeth Savalla promete boas cenas como a megera sogra Mirtes. O fetiche do delegado por calcinhas deve render burburinho.



O retorno do prefeito de Greenville, Ypiranga (Paulo Betti), e de sua esposa Scarlet (Luiza Tomé), personagens da novela “A Indomada” em “O Sétimo Guardião” provoca nostalgia para os telespectadores que apreciam a obra de Aguinaldo. Aliás, nestes primeiros capítulos, os personagens insistem em falar que Serra Azul é cidade vizinha a Tubiacanga (Fera Ferida) e Greenville. Aliás, por onde anda Grampola e a atriz Karla Muga? Seria mais interessante o retorno de outros personagens mais marcantes.



Valentina Marsalla, a vilã da vez interpretada por Lilia Cabral, lembrou Tereza Cristina vivida por Christiane Torloni em “Fina Estampa”, especialmente pelo figurino. O vestido vermelho e os trejeitos lembraram a “Rainha do Nilo”.



O telespectador não reagiu bem às “experiências” nas novelas das sete. “O Sétimo Guardião” sai do lugar comum na faixa mais nobre da TV brasileira. Até aqui, a trama é confusa.



Fabio Maksymczuk













