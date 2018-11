Você está: FabioTV

Traição supera tom político em estreia de "Ilha de Ferro"





Vcfaz , publicado em 21/11/18, 14:10



Nesta segunda-feira (19/11), a TV Globo exibiu o primeiro episódio de “Ilha de Ferro”, nova produção da GloboPlay. O conglomerado da Família Marinho aposta na produção de séries especialmente para a plataforma digital com streaming de vídeos sob demanda. É o novo momento da comunicação que o Grupo Globo tenta se adequar.



Nesta “avant première”, a série de Max Mallmann e Adriana Lunardi, com supervisão de Mauro Wilson, além da direção artística de Afonso Poyart e direção-geral de Guga Sander e Roberta Richard apostou na traição de Leona (Sophie Charlotte) com Bruno Giordano (Klebber Toledo), irmão de seu companheiro Dante Giordano (Cauã Reymond).



Em um segundo plano, ficou o núcleo liderado por Julia Bravo (Maria Casavedall), filha do ministro de Minas e Energia que defende a privatização do setor petrolífero. João Bravo, interpretado por Osmar Prado, avô de Julia, trouxe o enfoque nacionalista sobre o petróleo.



“Ilha de Ferro” deveria ter apostado mais em um tom realista e trazer este núcleo como o principal. A série poderia trilhar um caminho mais político. Seria mais interessante diante do cenário que assola a sociedade brasileira. Assédio, Carcereiros e Sob Pressão trabalham bem a temática de assuntos sociais e a mescla entre ficção e realidade.



Esta é a primeira impressão.



